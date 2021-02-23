انتشال 6 جثث بعد غرق مركب في بحيرة بالإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت الحماية المدنية المصرية 6 جثث، أمس الاثنين، بعد أن تعرض قارب للغرق في بحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وتعرض قارب صغير يقل 17 شخصاً للغرق، مساء أمس الاثنين، في الملاحات بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، وفق صحيفة "الوطن" الإلكترونية.

وتلقى أمن الإسكندرية إخطاراً يفيد بغرق قارب يقل عدداً من الأشخاص في الملاحات، وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحادث.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، للمساعدة في أعمال انتشال ضحايا الحادث.

وقال مصدر أمني إن قوات الإنقاذ النهري انتشلت 6 جثث حتى الآن، وتتواصل أعمال البحث عن مفقودين آخرين.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى العامرية العام، حيث مازالت عمليات البحث جارية، خاصةً مع تأكيد شهود العيان أن القارب كان ينقل أسرة بالكامل من غرب الإسكندرية.