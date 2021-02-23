فندق على شكل خاتم في السعودية

المصدر: (دبي - البيان)

كشف مشروع البحر الأحمر عن صور خاصة بتصميم فندق على شكل خاتم، من المقرر أن يجري بناؤه على جزيرة «أمهات الشيخ» في السعودية داخل البحر الأحمر.

هذا المنتجع الذي يطلق عليه «أوتيل 12» تم تصميمه من قبل شركة العمارة البريطانية «فوستر أند بارتنرز» كجزء من مشروع البحر الأحمر، وقد هدفت الشركة من خلاله إلى تصميم الفندق بنهج خفيف وغير ضار بالبيئة، وفقاً لموقع «ديزين» للعمارة والتصميم.

وسيشهد مشروع البحر الأحمر أرخبيلاً من 90 جزيرة غير مستغلة بين أملج والوجه على الساحل الغربي للسعودية، تتحول إلى ما وصفه المطورون بأنه «التنمية السياحية الأكثر طموحاً في العالم». وكجزء من هذا التطوير، تم تصميم هذا الفندق بين ثلاثة فنادق مخطط لها لجزيرة «أمهات الشيخ».