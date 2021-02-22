اعتداء سافر على سعودية في الشارع يثير غضباً والنائب العام يتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام أصدر أمراً بالقبض على شاب اعتدى بالضرب على فتاة سعودية في محافظة حفر الباطن.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه صدر أمر النائب العام بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمواد (13 و 15) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.