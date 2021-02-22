وفاة رجل الأعمال المصري ياسين عجلان بحادث انقلاب سيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي رجل الأعمال المصري ياسين عبد الفتاح عجلان إثر انقلاب سيارته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن عجلان لقي، اليوم، حتفه بالحادث وأصيب آخرون، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون المركزي.

وكان مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي أمام جسر بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث أسفر عن مصرع رجل الأعمال البالغ من العمر 68 عاماً، وإصابة آخرين، وتم عمل الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن ياسين عبد الفتاح عجلان هو رئيس مجلس إدارة مجموعة الأصيل، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري.