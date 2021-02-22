التربية السعودية تقرر استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير التربية والتعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، أن التعليم عن بعد سيستمر في المملكة حتى نهاية العام الدراسي. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وزير التعليم، اليوم الاثنين، أنه وحرصاً من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي وفق الضوابط المطبقة.