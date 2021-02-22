بعد أن تجهزت للموت شفيت وانتخبوها ملكة جمال اسكتلندا

المصدر: البيان الإلكتروني

في نهاية مفرحة للغاية، وربما لا تحدث إلا في السينما، ولكنها الآن قصة واقعية، استطاعت سيدة اسكتلندية تدعى ستيفاني جيلان (29 عاماً) التغلب على مرض السرطان بعد أن أخبرها الأطباء أن مرضها قاتل. والأكثر من ذلك أنها فازت بلقب ملكة جمال اسكتلندا.

وتعود تفاصيل الحكاية وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" إلى إصابة ستيفاني بنوع نادر من سرطان العظام عام 2017، وتضاعفت مأساتها بعد أن صدمت شاحنة نقل زوجها في الأسبوع نفسه التي اكتشفت فيه مرضها.

حينها لم تفكر ستيفاني إلا في مصير أطفالها الثلاثة من بعدها، وهي لم تتخطَ حينها الـ25 عاماً من عمرها، وبعد أن أخبرها الأطباء أن المرض يدمر العظام وبدأ ينتشر في الرئتين.

كما راحت تفكر في ترتيبات الجنازة، وحياة أطفالها من بعدها، ولكنها في نفس الوقت لم تستسلم للمرض وواظبت على تلقي العلاج، وبعد فترة زف إليها الأطباء خبر شفائها التام من السرطان.

بعد فرحة الشفاء، أقبلت ستيفاني على الحياة أكثر، وراحت تقدم النصائح والدعم النفسي للمرضى، وفي يناير الماضي فازت بلقب ملكة جمال اسكتلندا، وترأست حملة للدعم النفسي للمرضى ونشر القيم الإيجابية عبر وسائل التواصل.