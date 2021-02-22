تصدرت الترند.. "أمي انهضي" صرخة طفلين يناشدان أمهما أن تنهض من بين قتلى التفجير

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر وسم "أمي انهضي" قائمة الترند في أفغانستان، بعد نشر أحد الناشطين لفيديو مروع التقط بعد تفجيرات كابول أمس الأحد، ويظهر امرأة فاقدة للوعي وملطخة بالدماء وحولها طفلاها يصرخان ويطالبانها أن تنهض من بين القتلى.

وأدى نشر الفيديو إلى حالة من الغضب والصدمة في وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وتم التقاط الفيديو مباشرة بعد الانفجار، ويظهر فيه أشخاص مصابون وممددون على الأرض وآثار الدماء على وجوههم وأجسادهم، في حين يبكي طفلان حول المرأة المصابة والغائبة عن الوعي. قبل أن يقول أحدهما "أمي، انهضي"، ثم يطلب منهما مصوّر الفيديو الهدوء خلال نقل المرأة المصابة بعيداً.

ويذكر أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وجرح 5 آخرون ويبدو أنه كان يستهدف قوات أمنية في العاصمة الأفغانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز.