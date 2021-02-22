إعلان وظيفة "للرجال فقط" يثير الجدل في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار إعلان وظائف "للرجال فقط" في السعودية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إحدى المؤسسات الخاصة قد نشرت إعلانا عن وظائف عبر حسابها في "تويتر" وكان من شروطها أن الوظائف للرجال السعوديين فقط.

وفي رد على ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإعلان مخالف لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام.

وشددت الوزارة على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.