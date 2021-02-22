دعوى قضائية بـ100 مليون دولار من أم ضد شركات الكهرباء في تكساس

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

رفعت عائلة صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، كان قد توفي في ولاية تكساس الأمريكية، دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد شركات الكهرباء.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، عثرت والدة كريستيان بينيدا طفلها متوفىً في منزلهم المتنقل الذي كان يتجمد بسبب موجة البرد التي تعم المنطقة، حيث أسهم انقطاع الكهرباء في زيادة أثرها سوءاً على السكان.

الدعوى القضائية بقيمة 100 مليون دولار وُجهت لمجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (ERCOT) وشركة إنتيرجي كوربوريشن لمزودي الطاقة في تكساس في اتهام بالإهمال الجسيم عن وفاة طفل تشتبه أسرته من أنه عانى انخفاضاً في درجة حرارة الجسم عندما انقطعت الكهرباء والتدفئة في منزلهم المتنقل خلال موجة البرد التاريخية، وذلك في دعوى قضائية ضد الموت غير المشروع في محكمة مقاطعة جيفرسون. زاعمة والدة الطفل المتوفى أن تلك الشركات" قد تجاهلت التوصيات السابقة لتجهيز شبكة الكهرباء الخاصة بها استعداداً لفصل الشتاء، لكنها عانت من فشل ذريع الأيام الماضية تاركةً أكثر من 4 ملايين عميل بدون تدفئة وكهرباء حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض أجزاء الولاية إلى رقم واحد، لتخفق قي اتخاذ أي إجراء استباقي كان من الممكن أن يُجنّب الأزمة، بحسب والدة الطفل.