شاهد.. قرى الأشباح المهجورة وراء القطب الشمالي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وكالة رابتلي" الروسية فيديو يظهرالقرى المهجورة المحيطة بمدينة فوركوتا الروسية الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية.

وأصبحت هذه القرى وفق "روسيا اليوم" خالية من السكان بعد أن غادرها الناس وانتقلوا إلى المناطق الواقعة على الجانب الآخر من الدائرة القطبية الشمالية - "الجنوب"، كما يطلق على المنطقة السكان المحليون.