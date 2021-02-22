شاهد.. كوريا الجنوبية تكافح حريق غابات منذ السبت

المصدر: يونهاب

تكافح قوات الإطفاء والسلطات الحكومية في كوريا الجنوبية حريق غابات تساعده الرياح في إقليم جيونغ سيون الشمالي الشرقي منذ أول أمس، بهدف احتوائه.

بدأ الحريق يوم السبت فى جبل نوتشو بالإقليم، على بعد حوالي 210 كيلومترات شرق سيئول، في حوالى الساعة 3:50 بعد الظهر، وفقا لقوات الإطفاء.

نشرت السلطات 11 طائرة هليكوبتر وطائرة بدون طيار ومعدات أخرى، بالإضافة إلى 212 فردا من دائرة الغابات الكورية ووكالتي الإطفاء والشرطة.

وقال المسؤولون إن الأفراد سرعوا وتيرة جهودهم لإخماد الحريق، لكن جهودهم تعطلت بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 6.2 متر في الثانية والتضاريس الجبلية الوعرة.

وحتى الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، احتوت السلطات 70 % من الحريق.

وقد اثر الحريق على ما يقدر ب 12 هكتارا من الأراضي الجبلية ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت السلطات إنها ستبذل قصارى جهدها لاحتواء الحريق وأرسلت 14 طائرة هليكوبتر أمس الأحد بهدف إخماد النيران.