(فيديو) ثوران بركان إتنا الكبير.. دهشة ورهبة

المصدر: البيان الإلكتروني

سجّل بركان إتنا، على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية،صباح أمس الأحد، ثوراناً هائلاً، هو الرابع خلال الأيام القليلة الماضية.

وتدفّقت خلال الثوران الحمم البركانية وانتصبت أعمدة الدخان الهائلة، في مشهد أثار مشاعر الدهشة والرهبة في نفوس السكّان، الذين شاهدوا لوحات جمالية في سماء منطقتهم بفعل الحمم الحمراء التي ارتسمت على صفيح سوادٍ حالك.

ونقلت "يورونيوز" عن مسؤول في المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين قوله إن انهيار جزء من فوهة البركان الشهير تسبب في اندفاع حمم بركانية على طول سفحه الغربي، لكن ذلك لم يشكل خطرا على القرى المأهولة الواقعة بالقرب من البركان.

يذكر أن بركان إتنا القريب جدا من مدينة كاتانيا هو أعلى بركان نشط في أوروبا، إذ يصل ارتفاعه إلى أكثر من ثلاثة آلاف متر، وقد انفجر مرات عدة منذ نحو خمسمائة ألف عام.