شاهد.. ذعر أنغيلا ميركل بعد خطأ بريء

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالذعر داخل البرلمان الألماني، بعد أن انتبهت إلى أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول فيروس كورونا.

ووثق فيديو نشرته وكالة رويتز الموقف المحرج الذي تعرضت له ميركل، وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية مقطع الفيديو وعلقت عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.