«ذكاء اصطناعي» لا يميّز بين «الشطرنج» و«العنصرية»

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

أثبتت دراسة أجريت أخيراً أن برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة برصد «الكراهية» أو الحوارات التي تضم عبارات عنصرية مسيئة قد تخلط بين الحوارات التي تتعلق بلعبة الشطرنج والأحاديث بشأن قضايا العنصرية.

وأرجعت الدراسة التي أجراها باحثان من جامعة «كارنيجي ميلون» الأمريكية السبب في هذا الخلط إلى أن الحديث عن ألوان قطع الشطرنج التي تختلف ما بين الأبيض والأسود قد يتم تفسيره بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة برصد العبارات المسيئة على مواقع التواصل باعتباره حديثاً عنصرياً يتعين حجبه، بموجب القواعد التي تعمل بها هذه المنظومات.

ويقول الباحث أشقر أر. خودابوش من معهد تقنيات اللغات في جامعة كارنيجي ميلون، إن الحديث بشأن «الأبيض» في مواجهة «الأسود» أدى لحجب القناة لأن البرنامج الذي يستعمله الموقع الإلكتروني قام بتفسير هذه العبارات تلقائياً باعتبارها عنصرية.