فنان يحوّل الأسلحة إلى أدوات موسيقية

المصدر: نوفي ساد - أ ف ب

يتجول النحات الصربي نيكولا ماكورا، كل أسبوع، في ساحة تحوي مخلفات عسكرية بحثاً عن الأصوات.

من خلال البحث بين بنادق وخوذات وصواريخ مهملة، يضرب بأصابعه على الأسلحة القديمة، للعثور على قطع يمكنه نقلها إلى الاستوديو الخاص به، وتحويلها إلى آلات موسيقية.

يحاول الرجل البالغ من العمر 42 عاماً تحويل أدوات التدمير السابقة هذه إلى وسائل للإبداع، في منطقة ما زالت تحمل ندوباً من حروب التسعينيات، التي دمرت يوغوسلافيا.

وهو نجح في تحويل مدفع وقارورة عسكرية للغاز إلى آلة تشيلو، وصنع غيتاراً من بندقية «زاستافا إم 70» وخوذة للجيش اليوغوسلافي، وجمع كمانا من مشط رشاش، وصندوق إسعافات أولية من بين أشياء أخرى.

وقال ماكورا وهو أستاذ مساعد في أكاديمية نوفي ساد للفنون في شمال صربيا «البنادق تحيطنا في كل مكان. نحن محاطون بالدمار لدرجة أننا لم نعد نلاحظه». وهناك عدد هائل من المواد التي يمكن استخدامها، فمنذ انتهاء الحروب المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة مقابل مبلغ زهيد، مشهداً مألوفاً.

وتحتوي هذه «المقابر» على بنادق وقنابل وأقنعة واقية من الغاز، وكذلك مركبات قتالية ورادارات وحتى قطع ضخمة من طائرات حربية.