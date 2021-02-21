تبنّاها جدهم قبل 40 عاماً.. أفراد أسرة يطلبون إسقاط نسب فتاة بسبب الميراث

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب أفراد أسرة من الجهات المعنية في السعودية إسقاط نسب فتاة وشطبها من سجل العائلة بعدما تبنّاها جدهم قبل قرابة 40 عاماً؛ بسبب مطالبتها بميراث كأنها فرد شرعي بالأسرة.

وكشفت التفاصيل التي نشرتها صحيفة "سبق" أن جد الأسرة ويدعى حسين علي تبنى خلال إقامته بمنطقة تبوك قبل 40 عاماً فتاة لقيطة، ومن ثم سماها باسم الأسرة واستخرج استمارة مولود لها بخط اليد ذُكر فيها أن الفتاة "مجهولة النسب".

وأوضحت إحدى أفراد الأسرة وتدعى هديل علي ، أن أسرة الجد انتقلت بعد ذلك من تبوك إلى الرياض وعاشت الفتاة مع زوجة الجد، قبل أن تتزوج دون أن تستخرج هوية في المرة الأولى، ومن ثم تزوجت مرة أخرى بعد ذلك.

ولفتت إلى أن المرأة حضرت بعد وفاة الجد إلى منزل الأسرة وطلبت ميراثاً شرعياً بعد استخراج هوية باسم العائلة، لترفع الأسرة شكوى إلى وزارة الداخلية بشأن واقعة كيفية استخراج هوية وطنية لها.

ونوهت إلى أن وكالة الأحوال المدنية طلبت إجراء فحص "دي إن إيه" للمرأة ومضاهاتها بتحليل بقية أفراد الأسرة لكشف حقيقة نسبها، لكن المرأة رفضت ذلك.