القبض على سعودي اعتدى على امرأة في مكان عام

المصدر: وكالات

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على سعودي اعتدى على امرأة في أحد الأماكن العامة في محافظة حفر الباطن.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر.

بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.