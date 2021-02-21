وزارة الإعلام المصرية تخرج عن صمتها بشأن إساءة تامر أمين لأبناء الصعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت وزارة الإعلام المصرية عن صمتها بشأن إساءة الإعلامي المصري تامر أمين لأبناء الصعيد.

ودعت وزارة الدولة للإعلام المصرية المواطنين لوقف التصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلامي تامر أمين قال إن نسبة كبيرة جدا من أبناء الصعيد والريف ينجبون الأبناء ليس لتعليمهم وإنما ليقوم الأبناء أنفسهم بالإنفاق على الوالدين. كما اتهم أبناء الصعيد بـ"شحن" بناتهم للعمل كخادمات في المحافظات الكبرى.

وأثار تعليق أمين ردود فعل غاضبة. وقررت نقابة الإعلاميين المصريين أمس إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

وأعربت وزارة الدولة للإعلام، في بيان أصدرته اليوم، أنها بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الإعلامية، تقدر حالة الغضب التى انتابت المصريين من أبناء الصعيد، وتؤكد أن ما ذهب إليه الإعلامي فى برنامجه، على قناة النهار، هو أمر يخالف السياسة الإعلامية المصرية، التى تقوم على احترام جميع المواطنين.

ولفتت إلى أن "قيام قناة النهار بوقف الإعلامى تامر أمين، وكذلك اعتذاره لأبناء الصعيد هو أمر محمود، ولكن قد يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات لتوضيح حسن النوايا".

وأهابت الوزارة بالمصريين على وسائل التواصل وقف التصعيد حرصا على مشاعر أبناء الصعيد؛ مشددة على أن "آخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا هو إثارة وتأليب الرأى العام بشكل يضر بمصلحة المجتمع وتماسكه".

وحثت الوزارة أبناء الصعيد على الهدوء وتجاوز الأمر، وأن يكونوا على ثقة تامة بأن الحكومة المصرية تحترم جميع المواطنين على اختلاف وتنوع ثقافاتهم، ولا تقبل أبدا المساس بعادات وتقاليد وأعراف الصعيد أو الريف فى الوجه البحرى أو أى جزء من الوطن.