فيديو لخباز يبصق على العجين يجتاح مواقع التواصل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تصدّر مؤخراً فيديو على موقع تويتر لخباز يبصق في عجينته أثناء التحضير الأمر الذي أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات المختصة بالهند.

ويظهر المقطع، وفق موقع "سكووب ووب"، شاباً ينحني لدى الانتهاء من إعداد قطع عجينة الروتي ويبصق بداخلها. وقام أحد مستخدمي "تويتر" بإرسال الفيديو المصوّر لشرطة مدينة ميروت التابعة لولاية أوتار براديش الهندية، كما دعا المصادر الإخبارية للتحقق من الموضوع.

وقد استجابت شرطة ميروت بإعلام المستخدم إبلاغ السلطات المعنية بالأمر. وفي حين لجأ بعض المستخدمين إلى استغلال الموقف حيث أشارت إحداهن بتغريدة تؤكد أن طعام الشوارع قذر أينما كان لكن لا كاميرات تصوّر. بررت تغريدات البعض فعل الشاب، فكتب مستخدم يقول :" لا يبدو أنه يبصق بل يبدو أن لديه عادة الانحناء فوق الروتي قبل وضعها في الفرن".

وأشار آخر إلى أنه غير واثق ما إذا كان ما يقوم به الشاب هو النفخ فوق العجين لإزالة الطحين الفائض دون أن تكون لديه بالفعل نوايا سيئة. إلا أن الشرطة قامت باعتقال العجان ويجري التحقيق معه.