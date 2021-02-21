دس له السم في الجاتوه.. يقتل صديقه من أجل 500 جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

غدر شاب مصري بصديقه ووضع له السم في الجاتوه توفي بعد تناوله في الحال وذلك بسبب مطالبته له بدين عليه لايزيد على "500 جنيه مصري".

قال الصديق الغادر لصاحب: «تعال يا صاحبي ..نقعد على القهوة.. ناكل جاحة حلوة ونشرب كوباية شاي وليك 500 جنيه خدهم» ..بهذه الكلمات استدرج المتهم صديقه لإنهاء حياته، بعد ان وضع له السم في قطعة «جاتوه» بالاسماعيلية من أجل التخلص منه بسبب اقتراضه منه 500 جنيه، واستولى منه عقب وفاته على ألف جنيه وهاتفه المحمول وفق صحيفة المصري اليوم.

اعترف المتهم عقب القبض عليه بالواقعة وقال: «كل شوية يقولي عايز فلوسي.. وانا مش معايا.. فكرت في التخلص منه وحطيت السم في الجاتوة علشان عايز اخلص»

وأمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان «عامل» في إحدى مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية، قُتل على يد صديقه «مسمومًا»، بعد خلاف بينهما على 500 جنيه.

واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة «زميل المجني عليه» في العمل، وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي، بموقف الإسماعيلية العمومى.

وكشفت التحقيقات أن الجاني استدعى المجني عليه على أحد المقاهي بالموقف العمومى بالإسماعيلية لسداد مبلغ 500 جنيه اقترضهم منه، إلا أنه قرر التخلص منه فوضع له السم داخل قطعة «جاتوه» وقدمها له، وتوجه الجانى بزميله إلى المستشفى فور ظهور الأعراض عليه، وتركه في المستشفى وفر هاربًا بعدما ألقى كمية السم المتبقية في حمام المستشفى.

تلقى ضباط قسم ثالث الإسماعلية بلاغًا من مستشفى الحميات، باستقباله كلًا من عامل، 30سنة، مقيم بمركز فايد، وعاملًا بمقهى، 49 سنة، مصابين بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، ووفاة الأول.

بسؤال المُصاب الثانى قرر أنه أثناء جلوس المتوفى رفقة آخر بالمقهى عمله، تناول قطعة جاتوه وعقب انصرافهما تبين له وجود علبة بها قطعة من الجاتوه فتناولها وحدثت إصابته. توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،

وبمشاركة ضباط مباحث الإسماعيلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفى «عامل»، 22 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه، ولعدم مقدرته على سداد المبلغ عقد العزم على التخلص منه، فقام بشراء قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء فقام بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى، واستولى منه على مبلغ 1000 جنيه. تم بإرشاد المتهم ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه.