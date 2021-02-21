وفاة 3 أطفال بحريق منزلهم في اللاذقية السورية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 3 أطفال جراء حريق شب في منزلهم في محافظة اللاذقية السورية، وفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية على صفحتها في الفيسبوك.

وكشفت الوزارة أن حريقاً اندلع في منزل عائد للمواطن فهمي حسو قيد الإكساء بمنطقة الشاليهات الجنوبية في الرمل الجنوبي ما أدى الى وفاة ثلاثة أطفال كانوا نائمين ضمن المنزل (زليخة - بشار - صدام).

وأضافت الوزارة أن دوريات شرطة قسم الرمل الجنوبي وفوج إطفاء اللاذقية قامت بإخماد الحريق، وبالتحقيق المبدئي تبين أن سبب الحريق يعود إلى ترك السخانة موصولة بالتيار الكهربائي أثناء نوم الأطفال بالمنزل ووجود والدتهم خارج المنزل.

وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من قسم الادلة بفرع الأمن الجنائي باللاذقية ومازالت التحقيقات مستمرة.