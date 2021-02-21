أول استنساخ لحيوان مهدد بالانقراض

المصدر: (رويترز)

نجح علماء أمريكيون في استنساخ حيوان «النمس أسود الأقدام» المعرض للانقراض وذلك باستخدام خلايا مجمدة من إحدى إناث هذا الحيوان كانت قد نفقت منذ عقود، وذلك في أول استنساخ لنوع معرض لخطر الانقراض في الولايات المتحدة.

وخطت جهود استعادة النمس ذي الأقدام السوداء، والتي تهدف إلى إثراء التنوع الجيني ومقاومة الأمراض، خطوة جريئة في 10 ديسمبر الماضي بولادة «إليزابيث آن» المستنسخة من خلايا الأنثى «ويلا» التي عاشت قبل أكثر من 30 عاماً، حسبما قالت المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية.

وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات «ابن عرس» التي موطنها أمريكا الشمالية، وكان يُعتقد أنه انقرض، ولكنه ظهر بعدما كاد يختفي للأبد عندما اكتشف مزارع في ولاية وايومنج عدداً صغيراً منها في أرضه عام 1981. وتم جمع هذه الحيوانات وإدراجها في برنامج استيلاد لاستعادة النوع.