مارثا ستيوارت في تحدي «معكرونة فيتا المخبوزة»

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

قد تكون وصفة سيدة الأعمال ومقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية ومؤلفة الكتب، مارثا ستيورات، لطبق «معكرونة الفيتا المخبوزة»، الذي انتشر كالنار في الهشيم على «تيك توك»، أخيراً، من ألذ الوصفات التي تمت مشاركتها حتى الآن، وفقاً لموقع مايكروسوفت نيوز «إم إس إن».

وكان هذا الطبق قد حظي بشعبية واسعة أخيراً، وتبارى كثيرون في طريقة طهوه، حتى قيل إن الطلب على جبنة «الفيتا»، أدى إلى فقدانها من المتاجر في فنلندا.

أخيراً، نشرت مارتا ستيورات على صفحتها على الإنترنت، نسختها لهذا الطبق، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدامها كصلصة معكرونة، أو كمقبلات على شكل صلصة تغميس مع الخبز المقرمش المدهون بزيت الزيتون والمحمص، علماً بأن صلصات التغميس، تعد من أكثر الأطعمة شعبية في «نهائيات مباريات الطعام» في الولايات المتحدة.

وكان طبق «معكرونة الفيتا المخبوزة»، الذي يضم مزيجاً من كتلة جبن الفيتا وطماطم كرزية، وتوابل في صينية داخل الفرن، قد انتشرللمرة الأولى على «تيك توك»، وأصبح من الشعبية الآن، إلى درجة أن الجميع الآن يختبر وصفته.