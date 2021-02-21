مظاهر السعادة على وجه «زغبة الحدائق»

المصدر: إعداد: نهى حوا

تُذكرنا مظاهر السعادة التي ترتسم على وجه «فأر الحقول الصغير» هذا، بالأيام الجميلة المقبلة التي تنتظرنا، ونحن على أبواب الربيع.

تلك الصورة الظريفة التي التقطها المصور أندريا زامباتي، لحيوان «زغبة الحدائق» الجاثم على زهرة وسط الحقول، فازت بمسابقة تصوير الحياة البرية الفكاهية عام 2017 عن فئة «الحيوانات على اليابسة»، وفقاً لموقع «ماي مودرن مت» المعني بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.

ما إذا كان «الفأر الضاحك» يضحك فعلاً أو يتثاءب، فإن الصورة المأخوذة في وقتها رائعة دون شك، ولا يمكن عدم الابتسام بالمقابل لهذا المخلوق الظريف المحبب الذي ينتمي إلى القوارض ويمتاز بطول مدة بياته الشتوي، وهو تماماً ما نحتاج إلى مشاهدته خلال هذه الأيام.

وكان زامباتي قد التقط العديد من الصور لحيوانات النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يبدو أنه موهوب بشكل خاص في التقاط صورها في أكثر لحظاتها المحببة.