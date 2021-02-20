الأمن المصري يضبط سيارة تحمل كنزاً في أسوان

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت أجهزة الأمن المصرية سيارة نقل محملة بكمية من أحجار الكوارتز وعدة جرامات من الذهب الخام.

وكانت أجهزة الأمن في أسوان تمكنت من ضبط سيارة نقل يستقلها شخصين محملة بـ100 جوال تبين أنها تحوي كمية من أحجار الكوارتز وزنت طنًا كما عثر على 30 جراما من الذهب الخام.

وجرى التحفظ على مستقلي السيارة والمضبوطات.

ويتمتع حجر الكوارتز بأهمية اقتصادية كبيرة حيث تُعدّ العديد من أصنافه أحجارًا كريمة كحجر الجمشت والسترين والكوارتز الدخاني والكوارتز الوردي، وللكوارتز استخدامات كثيرة منها:

يتكون الحجر الرملي بشكل أساسي من الكوارتز حيث يُعدّ أحد حجارة البناء المهمة.

تستخدم الكميات الكبيرة من رمل الكوارتز والذي يُدعى برمل السيليكا في صناعة الزجاج والسيراميك وفي قوالب المسبك المستخدمة لصب المعادن.

يستخدم الكوارتز المكسّر كمادة كاشطة في ورق الصنفرة. يتم توظيف رمل السيليكا في عمليات السفع الرملي، وما يزال يستخدم الحجر الرملي في صناعة أحجار الشحذ، وأحجار الرحى والأحجار الكريمة.

يستخدم زجاج السيليكا الذي يُسمّى أيضًا بالكوارتز المنصهر في علم البصريات لنقل الضوء فوق البنفسجي.

تستخدم أنابيب وأوعية الكوارتز المنصهر المختلفة في تطبيقات المختبر المهمة، كما يتم توظيف ألياف الكوارتز في أجهزة الوزن الحساسة.

ووفقًا لمعهد المعلومات المعدنية؛ فإن للكوارتز خصائص كهروضغطية؛ الأمر الذي يعني أنه وبمجرد تعرضه للضغط فإن شحنةً موجبةً تتشكل على أحد أطرافه وشحنةً سالبةً تتشكل على الطرف المقابل، كما أن له خصائص كهربائية حرارية ويشير هذا إلى أن الصخور تتفاعل مع التغيرات في درجات الحرارة من خلال الشحنات السالبة والموجبة داخل البلورات، ويدخل الكوارتز في صناعة الساعات وأجهزة الراديو، كما أنه شائع الاستخدام في نوافذ الرنانات ومثبتات الموجات وأجهزة قياس الضغط والمذبذبات، ونظرًا لشفافية الكوارتز؛ فإنّه يستخدم أيضًا في تطوير المنشور والعدسات الطيفية.