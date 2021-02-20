وفاة سعودي وزوجته جراء انقلاب سيارتهما

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مواطن سعودي وزوجته اليوم السبت نتيجة انحراف مركبتهما عن الطريق بعقبة نصبة بمحافظة غامد الزناد بالباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبه بغامد الزناد، وفقا لصحيفة الرياض.

وأضاف الزهراني "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين في الموقع وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما".

وكشف أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث أسفل العقبة وتولت إخراج المصابين لأقرب نقطة لفرقة الهلال الأحمر.