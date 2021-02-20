الكشف عن عقوبة تامر أمين في سبّ الصعايدة

المصدر: وكالات

حددت محكمة جنح مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم "السبت"، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامي تامر أمين، بتهمة سب وقذف أهل الصعيد والريف.

وأقام المحامي أشرف ناجي، دعوى ضد تامر أمين، متهماً إياه بسبّ وقذف أهل الصعيد والريف، بعد أن قال في برنامجه "آخر النهار"، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية في مصر، إن "نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالاً لا ليلحقوهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم".

وكشف ناجي، في الدعوى أن ما صدر من المذيع هو تطاول وإساءة، وتنمر وتمييز ويخالف نص المادة 53 من الدستور المصري.

وبحسب «المصري اليوم» أوضح ناجي أن ما قام به تامر أمين يمثل جريمة وفقًا لقانون العقوبات.

وأضاف، ما قرره المتهم في برنامجه يمثل نشر بيانات وأخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية وأحوال المصريين في الصعيد والريف، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع ناجي، بالفعل ما قرره الإعلامي المتهم هي أخبار كاذبة من شأنها أحداث تمييزًا بين طوائف الشعب أدت إلى تكدير السلم العام، وفق المادة 176.

وبحسب المادة 302، يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ووفقًا للمادة 303: يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيهًا ولا تزيد على 7 آلاف جنيه و500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 307: إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعيفها.

وجاء نص الجنحة، أنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع على قناة "النهار" بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه وأطيافه بوجه عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الإساءة لا تليق إن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغا بين جميع المصريين، وأدت إلى غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام، وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أجمع فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد.