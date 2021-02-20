أمريكا ترحّل حارساً نازياً عمره 95 عاماً إلى ألمانيا

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قامت الولايات المتحدة بترحيل مسن يبلغ من العمر 95 عاما كان يعمل حارسا بأحد معسكرات الاعتقال النازية، إلى ألمانيا اليوم السبت، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت السلطات الألمانية طلبت تسليم فريدريش كارل ب. بتهمة المشاركة في عمليات قتل.

ووصل المتهم إلى مطار فرانكفورت على متن طائرة نقل طبية، وسلمته الشرطة الاتحادية إلى مسؤولي إنفاذ القانون بولاية هيسن، في وسط ألمانيا.

وقال مكتب الشرطة الجنائية بالولاية إن الادعاء العام سيستجوب المتهم في مدينة تسيله.

ووفقا للسلطات الأمريكية، اعترف فريدريش كارل ب. بحراسته لسجناء في معسكر تابع لمعسكر الاعتقال "نوينجاما" الرئيسي في شمال ألمانيا.

وكان فيريدريش يقيم بولاية تينيسي الأمريكية.