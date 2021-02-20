رغد صدام حسين تكشف حقيقة فيديو الحفرة ولحظة اعتقال والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أسراراً جديدة حول فيديو الحفرة الذي نشر لحظة اعتقال الرئيس العراقي الراحل.

وقالت رغد إنها تألمت كثيرا من مشهد إلقاء القبض على والدها، إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وأضافت، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أن والدها كان مخدرًا لحظة تصوير هذا المشهد، لافتة إلى أن الأمريكيين أرادوا بذلك إظهار ضعف صدام حسين، من أجل إخافة الآخرين، حتى يكون الإيقاع بهم أسهل.

وكشفت أن والدها كان يختبئ في ملجأ خُصص لهذه المرحلة، وليس بـ"حفرة"، مؤكدة أن هناك ملاجئ عسكرية في كل مكان كان يقاتل به الجيش العراقي.