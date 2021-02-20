مصرع وإصابة 15 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة، على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو بالسويس في مصر.

وذكرت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع إثر اصطدام الحافلة بسيارة نقل بمقطورة، حيث تسبب سائق النقل الذي أشعل النار في إطار سيارة نتج عنها أدخنة سوداء حجبت الرؤية أمام سائق الأتوبيس فوقع الحادث.

وتم نقل 6 مصابين بينهم 3 أطفال إلى مستشفى السويس العام، ونقل 3 جثث للمشرحة، بينما جرت الاستعانة برجال الحماية المدنية لقص أجزاء من الأتوبيس، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخل الأتوبيس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان رجال الحماية المدنية تمكنت من استخراج جثامين 6 ركاب آخرين.