لا تغرنك ابتسامتها فقد قتلت زوجها طعناً بسبب شاحن آيباد

المصدر: البيان الإلكتروني

"كانا ودودين للغاية ولا يسمع لهما صوتاً" هذا وصف جيران الزوجين البريطانيين ديفيد وبينيلوبي جاكسون، قبل أن تقرر الزوجة وضع حد لحياتهما الزوجية بطعنة نافذة في بطن زوجه أدت إلى وفاته بسبب التشاجر على شاحن آيباد.

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل جريمة قتل أقدمت عليها مسنة بريطانية في الـ65 من عمرها، حيث طعنت زوجها الرابع حتى الموت بسكين مطبخ في منزل الزوجية، وذلك خلال مشادة نشبت بينهما بسبب شاحن جهاز "آيباد".

وتواجه الزوجة بينيلوبي جاكسون اتهامًا بقتل ديفيد جاكسون، البالغ من العمر 78 عامًا، في محل إقامتهما بمقاطعة "سومرسيت" الواقعة جنوب غرب إنجلترا.

وأفاد زوج ابنة بينيلوبي جاكسون، ويُدعى جيريمي مولينز، بأنها وزوجها كانا متواجدين بمطبخ منزلهما عندما نشب الخلاف بينهما، مؤكدًا أنه كان خلافًا تافهًا في الأساس حول شاحن جهاز "آيباد"، حيث أراد كل منهما شحن جهازه الإلكتروني ولم يكن متوفرًا لديهما سوى شاحن واحد فحسب آنذاك

ومن ثم بدأ الزوجان يتجادلان حول من يمكنه استخدامها أولًا، قبل أن تتصاعد حدة المشاجرة على نحو غير متوقع، لتنتهي بمصرع الزوج "ديفيد جاكسون" متأثرًا بإصابات لحقت به على يد شريكة حياته؛ وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أنه أصيب بعدة طعنات، وقد أُعلنت وفاته في موقع الحادث

وأكد مقربون من الزوجين أنه قد سبق لـ بينيلوبي جاكسون الزواج ثلاث مرات من قبل، كما أفاد أقارب العائلة بأنها والضحية متزوجان منذ 25 عامًا ولديهما ابنة، فضلًا عن أبناء آخرين من علاقات سابقة.

وتعليقًا على هذه الواقعة الأليمة، أكد جيران الزوجين أنهما كانا دائمًا ودودين ولم يعتادا إصدار ضجيج أو التشاجر بصوت عالٍ مسموع، ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الجيران، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن أول ما سمعه مساء يوم السبت كان صوت سيارات الشرطة والإسعاف، وأضاف آخر أنهما بدا زوجين عاديين ودودين، ولم تكن هناك دلائل تشير إلى وجود خلافات كبيرة بينهما

وأشار التقرير إلى أن الزوجة مثلت أمام محكمة ابتدائية بمقاطعة "سومرسيت" يوم الاثنين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمحاكمتها.