بتهمة المتاجرة بقوت الشعب.. القبض على موظفة سورية خبأت 6 أطنان سكر في منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، إعفاء مديرة صالة الشهداء بمدينة حمص إلهام كوسا، ورئيس دائرة منافذ البيع، ظهير الحسن، وإحالتهما إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل السيدة كوسا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق السيدة كوسا والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين.

من جهته قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة حمص رامي يوسف بناء على أخبار ومعلومات وردت إلينا بوجود كمية كبيرة من السكر المقنن في أحد المنازل. تم التوجه رفقة إحدى الجهات المؤازرة وبأمر تحري حيث تم العثور على كمية 6070 كغ سكر عائد للسورية للتجارة (سكر مقنن) في منزل مديرة صالة الشهداء العائد للسورية للتجارة وبالتدقيق تبين أن الكمية المذكورة ليس لها قيود أو رصيد للصالة". مشيراً على أنه تم تنظيم المخالفة الضبط التمويني اللازم ومصادرة كامل الكمية وتوقيف مديرة الصالة من قبل الجهة المؤازرة لمتابعة التحقيق معها.

وأكدت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على فيسبوك أن الموضوع الآن في متناول الجهات المختصة لمعرفة حيثيات هذا الموضوع. وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتورطين.