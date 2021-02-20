مكافأة 20 ألف جنيه.. لمن يعثر على الكلبة جي جي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت فتاة مصرية تدعى منة قطب من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة لكلبة مفقودة وأعلنت عن مكافأة قيمتها 20 ألف جنيه، لمن يعثر عليها.

وقالت الفتاة في تعليقها على الصورة: "في صديقة كلبتها تاهت والمكافأة دي لأي حد يلاقيها .. هي تاهت في أكتوبر طلعت من البوابة على الطريق السريع.. اللي يلاقيها هيستلم الفلوس قبل حتى ما يسلمها.. بس بعد التأكد أن هي الكلبة اسمها "چى چى" وعندها 11 سنة".

وحاز المنشور على انتشار واسع، وصل لما يزيد عن الألف مشاركة، منهم من تعاطف معها أو من من استهزأوا بالمنشور وقيمة المكافأة الكبيرة وفق صحيفة اليوم السابع.

جاء في احدى التعليقات:" يارب يطمن قلبك عليها ويرد هالك بالسلامة ان شاء الله"، وجاء اخر :" انا لو توهت أهلي هيعرضوا فلوس لليقتلني"

وكان أبرز التعليقات" هي فلوس دى مش بتتعبو وتشقو بيها زينا لدرجه انكم بتعرضوها كدا كانها جنية الفلوس دي تجهز عريس وتفتح بيت ياجدعااان حرام".

وكتب أخر :" تاخدى كلبه شبها أختها نفس الشكل وهسميها چى چى وهاتى الـ20الف جنيه".