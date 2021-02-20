البرودة تجمد رجلاً في تكساس

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أعلنت مصادر إعلامية خبر العثور على رجل تجمد حتى الموت في كرسيه بجانب زوجته التي كانت تكافح من أجل البقاء، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه تكساس الأمريكية يومها التاسع من الاضطراب الناجم عن عاصفة شتوية مميتة، أدت إلى نقص حاد في الكهرباء والغذاء والماء.

وبحسب ما ورد في صحيفة «نيوزويك» عُثر على الرجل ميتاً في منزله بمنطقة أبيلين الأربعاء، بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة في درجات حرارة دون الصفر.

أبلغت تكساس عن أكثر من 211000 حالة انقطاع للتيار الكهربائي في وقت مبكر من صباح أمس، وفقاً لـ PowerOutrage.us. وتسببت أدنى درجات الحرارة في الولاية الجنوبية منذ 30 عاماً في حدوث فوضى واسعة النطاق. في جميع أنحاء الولاية، كما أفضت درجات الحرارة المنخفضة وانقطاع التيار الكهربائي لتعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، علماً أن سكان تكساس يستخدمون الإمدادات التي تم تخزينها وهي في تناقض مستمر بسبب درجات الحرارة الجليدية وعدم وجود تدفئة. وبالعودة لوفاة الرجل فقد تم العثور على الزوجة وهي «على وشك الموت»، وهي لا تزال في المستشفى «في حالة خطر». وقد تم حث سكان أبيلين على التحقق من جيرانهم للتأكد من سلامتهم.