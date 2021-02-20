تسعينية تقطع 10 كلم سيراً لتتلقى اللقاح

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

في سياتل الأمريكية اضطرت سيدة تسعينية (90 عاماً) للسير مسافة 10 كيلومترات على طرقات غطاها الثلج، وذلك للحصول على جرعتها الأولى من اللقاح ضد «كوفيد 19». وعلى شاشة قناة «توداي» الأمريكية، أوضحت فران غولدمان أنها سعت جاهدة ومنذ فترة طويلة الحصول على موعد لتلقي اللقاح، قائلة: «كنت أتصل بالهيئات الصحية صباح مساء للحصول على موعد في أي مكان.. وقد حصلت على موعد صباح يوم الأحد الماضي، لكنني فوجئت بهبوب عاصفة ثلجية منذ يومي الجمعة والسبت تهب على المنطقة، وتغطي الشوارع بالثلوج».

وبالرغم من ذلك، أصرت غولدمان على الحصول على التطعيم الذي انتظرته طويلاً، فعقدت السير مسافة 6 أميال ذهاباً وإياباً لتلقيه. ومتأخرة عن موعدها 5 دقائق وحسب، وصلت إلى وجهتها المقصودة بعد السير في شوارع غطتها الثلوج مستعينة بحذائها المخصص للثلج مستندة إلى عصاها، وأعربت غولدمان: «لم يكن بالأمر السهل، بل كان تحدياً كبيراً».