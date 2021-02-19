مصر.. إيقاف المذيع تامر أمين عن العمل وإحالته إلى التحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر مجلس إدارة قنوات النهار المصرية بيانًا أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، في خطأ غير مقصود، مؤكدا إيقاف المذيع عن العمل.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وقال المجلس في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام ، والذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

وأكد المجلس في بيانه، أنه يكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر عفويًا، وفقا للصحف المصرية.

وخرج الإعلامي تامر أمين، صباح اليوم، بعد القرار في فيديو مصور، يعتذر فيه لمن طالتهم المضايقات جراء استخدام عبارات مهينة لهم. كما قدمت قناة النهار، اعتذارا لمشاهديها، واعدة بفتح تحقيق في الواقعة.

وكان تامر أمين قال في برنامجه "في الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة "الإنجاب" حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم في ورش كما يقومون بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل".