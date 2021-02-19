تأخر دوره فأشعل النار في صاحب المخبز

المصدر: البيان الإلكتروني

في رد فعل صادم وخطير أقدم شخص في مصر على إشعال النيران في صاحب مخبز وسط الشارع بسبب خلافات حول دوره في طابور الخبز.

وفي التفاصيل فقد شهدت قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية شمال مصر واقعة صادمة ومأساوية ، فقد فوجئ المارة بنجار يشعل النيران في صاحب مخبز وسط الشارع بسبب خلافات حول تأخير دوره في الطابور، ما أسفر عن إصابته بحروق في الوجه والأيدي ونقله إلى المستشفى للعلاج .

وتلقى مدير مباحث الغربية إخطارًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن قيام أحد طرفيها بإشعال النيران في الآخر وسط ذهول المارة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبمعاونة الأهالي تم ضبط "س. ع" نجار، وتسليمه للشرطة.

فيما نقل المصاب إلى مستشفى السنطة المركزي لإسعافه وتلقي العلاج.

وأثار هذا المشهد صدمة كبيرة في المنطقة، وعلى مواقع التواصل بين المصريين.