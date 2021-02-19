الأردن.. وفاة 4 أطفال وإصابة والدتهم بحريق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أربعة أطفال وأصيبت والدتهم بحروق اليوم جراء اندلاع حريق في منزلهم بمدينة المفرق الأردنية.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني المفرق تبلغت ظهر الجمعة، عن حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة المنشية/ دير ورق، نتج عنه وفاة 4 أطفال وإصابة والدتهم جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم وفق وكالة عمون الأردنية.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، وحالة والدة الأطفال بالغة، هذا وقد تم فتح تحقيق بالحادثة.