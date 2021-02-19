بالفيديو.. سرقة بالإكراه على الهواء مباشرة وفي وضح النهار

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإكوادور فيديو لمراسل تلفزيون في الإكوادور تعرض لعملية سرقة في وضح النهار وعلى الهواء مباشرة.

وقام اللص الذي كان يرتدي كمامة بتصويب مسدسه باتجاه المراسل وقام بسرقة الهاتف المحمول الخاص به دون خوف من أحد.

وعلى جانب آخر تعهدت الشرطة الإكوادورية بمعرفة هوية اللص وتعقبه من أجل اعتقاله.