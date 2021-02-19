طفل مصري يثير الجدل بامتلاكه سيارة بـ 3 ملايين جنيه تحمل رقما مميزاً

أثار الطفل المصري سامر المدني الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في صورة جالسا على سيارة إحدى الماركات الشهيرة التي يصل ثمنها إلى نحو 3 ملايين جنيه.

وظهر المدني، المعروف بطفل أغاني المهرجانات، في الصورة التي نشرها عبر صفحته على فيسبوك، وذلك ضمن الترويج لأغنيته الجديدة التي طرحها اليوم، جالسا على سيارة من نوع Range Rover موديل 2021 وسعرها ما يقرب من نحو 3 ملايين جنيه، وتحمل لوحة معدنية برقم مميز "5" وحرف واحد فقط "م" قالوا أيضا إنه تم شراؤها بمبلغ ضخم وفقاً لليوم السابع.

وعلقى سامر المدني على صورته قائلا: "مفيش مبروك ولا إيه على Range Rover، وجاهزين.. مهرجان شيطان (يلا احنا جامدين والله)"، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية على يوتيوب.