تامر أمين للصعايدة: أنا آسف وجزمتكم على دماغي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر الإعلامي تامر أمين لأهالي الصعيد عن الإهانة التي قام بها في برنامجه أمس الخميس .

وقال تامر أمين: " أنا بعتذر لأهالي الصعيد والله مقصد الإهانة أبدًا جزمتكم على دماغي، أنا أكتر واحد في الدنيا يزعل لما صعيدي يزعل مني، أنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصيعد.

وأضاف أمين قائلًا: " صعيد مصر هو أصل مصر اللي طلع الأدباء والمفكرين والناس الشريفة، كل صعيدي جزمتك على دماغي وأنا نسايبي من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بالنسب ده، أنا آسف وحقكم عليا" وفق صحف مصرية.

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أوقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى وسيتم استدعاؤه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكشف النائب في البرلمان المصري أحمد عبد السلام قورة أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد هذه الإساءة البالغة من الإعلامي تامر أمين بحق الصعايدة والفلاحين، مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة.

وكان تامر أمين قال في برنامجه "في الريف والصعيد يقوم الناس بالخلفة "الإنجاب" حتى يقوم أولادهم بالصرف عليهم من خلال تشغليهم في ورش كما يقومون بشحن بناتهم الى القاهرة ليعملن خادمات بالمنازل".

وأكد " قورة " في بيان له أصدره اليوم، أنه سيتقدم ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري لإلقائه أمام الجلسات العامة للبرلمان يوم 28 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب والاحتقان الشديدين لدى أبناء وجماهير الصعيد من الإساءة البالغة لهم من تامر أمين.

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.

وقال تامر أمين في الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم والاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللي بتحاول تصطاد في الماء العكر".

واضاف: حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.

ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا: بتكلم أن في فئة قليلة من اللي بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها.