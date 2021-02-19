صدفة تنقذ عروسين من الموت يوم الصباحية بسبب خطأ بسيط

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت العناية الإلهية عروسين من الموت اختناقاً بالغاز في أول أيام زواجهما نتيجة نسيان العروس إغلاق الغاز في السخان بعد أن استخدمته في الساعات المبكرة من الصباح، وتمكن الجيران من كسر باب المنزل وطلب الإسعاف.

ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فإنه تم إنقاذ عريس وعروس من الموت بسب تسريب غاز في منزلهما بعد قضاء أول ليلة في المنزل واكتشف الجيران ذلك بالصدفة.

وقال رجل أربعيني يسكن في المنزل المقابل للعروسين، إنه خرج في الصباح للتريض إلا أنه استنشق رائحة غاز تنبعث من المنزل، ولكنه في البداية شك في الأمر، ولكن أحد الجيران سأله بعد دقائق ما إذا كان يشعر باستنشاق غاز ينبعث من ذلك المنزل، فتأكدت ظنونه، حسب موقع صدى البلد.

وقام الرجل الأربعيني بطلب الإسعاف على الفور، بعد أن دق جرس باب جيرانه الجدد ولكن لم يجب عليه أحد، فشعر بالخوف فقد يكونان ماتا خنقا من رائحة الغاز، وبالفعل بعد كسر الباب عثرت الإسعاف على الزوجين مستلقيين على الأرض بعد إغمائهما من استنشاقهما الغاز.

جدير بالذكر أن العروس استيقظت بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى وأوضحت أن السبب في ذلك هو نسيانها إغلاق الغاز في السخان بعد أن استخدمته في الساعات المبكرة من الصباح.