هروب 6 مصابين بكورونا من مستشفى في السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

قال "راديو تمازج" السوداني إن ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا هربوا من مستشفى بالسودان.

وأكدت السلطات الصحية بولاية البحيرات هروب الأشخاص الستة المصابين بفيروس كورونا من غرف العزل الصحي بمستشفى يرول، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الطبيب مبور كوك، أن ست حالات مصابة بفيروس كورونا، بينهم حالة حرجة، هربوا من مستشفى يرول الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال الطبيب أكيج نيال، المدير الطبي لمستشفى يرول، إن أحد المصابين من بين الحالات الـ 6 الذين هربوا من مستشفى يرول يوم الثلاثاء الماضي، مات أول امس الأربعاء، مبينا أن المصابين لا يريدون قبول نتيجة الإصابة بـ كورونا ويغادرون المستشفى.