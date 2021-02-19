شاهد.. تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة "على الهواء"

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض مراسل تلفزيوني في وضح النهار للسرقة على المباشر في الإكوادور.

فخلال قيامه ببث تغطية للأجواء خارج ملعب لكرة القدم فوجىء بلصّ يقترب ويهدده بمسدس، ثم ضرب اللص الميكروفون بيده تعبيرا عن عدم حاجته به.

وقبل أن يهرب، انتبه اللص للكاميرا التي كانت بيد المصور المرافق للمراسل، فأخذها منه وهرب، كما يوضحه الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الحادثة وقعت في وضح النهار خارج ملعب لكرة القدم.