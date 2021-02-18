ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لعمرو أديب بعد الحادثة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب بعد نجاته من حادث مؤخراً، ونشرت صورة له بصحبة والدتها الراحلة.

وحرصت أميرة على الدعاء له، وكتبت: "ألف حمد وشكر لله على سلامتك يا عمرو ربنا يحفظك يا حبيب مامي يا ابنها التي لم تنجبه".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث سير بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر بمصر، إثر اصطدام سيارته بسيارة مسرعة من الخلف ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده، فتهشم الجزء الأمامي من سيارته، وفقا لليوم السابع.

وأوضح مصدر طبي أن الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب مستقرة تماما.