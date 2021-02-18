إصدار الحكم النهائي بحق المرأة العراقية التي رمت طفليها في نهر دجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر قضائي في العراق اليوم الخميس، عن إصدار محكمة جنايات الكرخ الحكم بحق المرأة التي ألقت بأطفالها من أعلى أحد جسور العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقاً حتى الموت لامرأة القت باطفالها من اعلى احد جسور بغداد".

وكانت مديرية نجدة العاصمة بغداد، بدأت يوم 19 أكتوبر 2020، بعمليات البحث عن الطفلين اللذين ألقتهما بهما أمهما في نهر دجلة في حادثة هزت العراق .

وذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية،بأن امرأة أقدمت على رمي طفليّها، من على جسر الائمة، بسبب اندلاع شجار عائلي.

وأفاد المصدر، وفقا لوسائل إعلام عراقية بأن "شجاراً نشب داخل إحدى العائلات بين رجل وزوجته، في المناطق المحيطة بجسر الائمة من جهة مدينة الكاظمية، ليتطور لاحقاً إلى نزاع كبير، أقدمت عقبه المرأة على أخذ طفليها سريعاً، والتوجه بهما إلى جسر الائمة، دون معرفة العائلة بطبيعة خروجها، والجهة التي تقصدها، لترميهما في النهر الواحد تلو الآخر، "، لافتاً إلى أن "عمر الأول ثلات سنوات، فيما يبلغ الثاني سنتين ".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة المحلية، تلقت بلاغاً عن الحادثة التي هزّت المدينة، وانطلقت إلى مكان الحادثة، لتلقي القبض على المرأة، وعثرت الشرطة النهرية، على جثة الطفلين ".