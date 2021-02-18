عباءة ملونة وسناب يدفعان فتاة لرفع دعوى ضد شقيقها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقامت فتاة في السعودية دعوى ضد شقيقها الذي منعها من ارتداء عباءة ملونة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسناب شات.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية أن مكتب محاماة في جدة استقبل فتاة أرادت توكيل محام، لإقامة دعوى ضد شقيقها الذي يمنعها من ارتداء عباءة ملونة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها موقع «سناب شات»، بدافع الغيرة عليها، موضحة أنه تمادى وفرض عليها أن يفتش جوالها ويطلع عليه، ومعتبرة ذلك تعديا على حقوقها.

وبعد أن استمع لها المحامي وجه لها النصح بعدم رفع دعوى قضائية في البداية، والتوجه لمستشار أسري، لإيجاد حل لتلك المشكلة التي تواجهها، مؤكدا أن مثل هذه الدعاوى تشغل المحاكم بينما توجد قضايا تستحق النظر أكثر منها.

التواصل الصحيح

وأكد المستشار الأسري صالح اليحيى أن مثل هذه المشكلات بين أفراد الأسرة لا تستحق أن تصل إلى أروقة المحاكم، حيث إن حلولها لدى المستشارين الأسريين في حالة تعذر التفاهم بين الطرفين، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين أفراد الأسرة التي تفتقر لمفهوم «التواصل الصحيح»، لذلك لا بد من إدخال الأقارب لحلها وتوجيه الأبناء.

وأضاف اليحيى: «نجد أن هذه الفجوة قد تكون بسبب انفصال الأبوين، مما يجعل بعض الأخوة يأخذون على عاتقهم توجيه أخواتهم، الذي قد يكون بطرق خاطئة، أو بسبب انشغال الوالدين عنهم الذي يسبب مثل هذه الخلافات».

تسلط الأخ

وكشف المستشار الأسري أن من أهم الأسباب وراء هذه المشكلة التي تعرضت لها الفتاة تسلط الأخ أو الشقيق، الذى يكون قد ورث ذلك من أبيه، لذا لا بد من التوزان في المعاملة. وقال: «نجد طبيعة المجتمع الشرقي لا تزال تفضل الابن على البنت، مما يجعله يبرز سلطته وقوته أمام أخواته، ويزعم أن هذه النظرية مقياس للرجولة، وهنا يبرز دور المؤسسات المجتمعية في تصحيح المفاهيم الخاطئة بالأسر».

وأوضح المستشار الأسري عبدالرحمن الغامدي، أن سبب المشكلات بين الأبناء يعود لفقد الاحترام بينهم، فتتحول علاقتهم إلى واقع سيئ، منتقدا الذي يحدث في الوقت الحالي من خلافات قد تدفعهم للإساءة للبعض، وقد تخرج من قلة الاحترام إلى أروقة المحاكم. وأشار إلى أن الاختلاف لا يعني الإساءة والتعدي على الآخر، حيث قد تتسبب هذه الخلافات إلى القطيعة سنوات عدة إذا لم يتم إيجاد حلول لها، مؤكدا أنه لا بد من تكثيف الندوات والمحاضرات والتوعية بشأن أهمية العلاقة الحسنة بين الإخوان والأخوات، وفتح سبل التفاهم والتواصل الإيجابي بينهم بعيدا عن تفاقم المشكلات.