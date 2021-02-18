شاهد.. الثلوج تواري جماليات أثينا وآثارها

المصدر: البيان الإلكتروني

وري الكثير من جمال العاصمة اليونانية، أثينا، بعد أن ارتدت منذ أول أمس الثلاثاء معطفها الثلجي الأبيض.

وترزح اليونان منذ أيام تحت تأثير العاصفة الثلجية، التي وصلت معها درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية دون الصفر في بعض المناطق شمال غرب البلاد، وفق "يورونيوز".

وغطت الثلوج بشكل شبه كامل المعبد الإغريقي "البارثينون" المشيد في القرن الخامس قبل الميلاد في وسط أثينا، فيما أغلقت أكوام الثلوج عدداً ليس بالقليل من شوارع العاصمة والمناطق المحيطة بها.