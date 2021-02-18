شاهد.. بدء تساقط الثلوج على تبوك السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت صحيفة "سبق" الإلكترونية تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وسط تواجد لهواة الطقس والتصوير في مناطق - الظهر، وعلقان وجبل اللوز.

وكان خبراء الطقس والأرصاد قد توقعوا تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس، بالإضافة لمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جدّاً.