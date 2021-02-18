شاهد.. بقرة تهاجم مستشفى وتمنع المرضى من تلقي العلاج!

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجمت بقرة مرضى في غرفة الانتظار بأحد المستشفيات بعد أن ضلت طريقها خلال هروبها من مزرعة.

وأحدثت البقرة هلعا في غرفة الانتظار والمستشفى ككل، بعد مهاجمتها المرضى، بحسب ما يظهر الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة.

وقد نطحت البقرة العديدة من المنتظرين، كما رفست أحدهم، وسقطت في العديد من المرات.

وقد تسببت البقرة في إصابة امرأة واتلاف بعض الكراسي في غرفة الانتظار، وحرمت المرضى من تلقي العلاج لبعض الوقت، قبل أن تنصرف في حال سبيلها، بعد محاولات عدة للإمساك بها.

الواقعة حدثت، بحسب قناة (فوكس 11) في مستشفى سان رافائيل ببلدية سان لويس في مقاطعة أنتيوكيا بشمال غرب كولومبيا يوم السبت الماضي، أثناء انتظار المرضى لدورهم لرؤية الطبيب.